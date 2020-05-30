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30.05.2020 - 23:54 |

Ukrayna futboluna ikinci kez koronavirüs engeli

Ukrayna Premier Ligi'nde Karpaty ile Mariupol arasÄ±nda yarÄ±n oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, test sonucunun pozitif Ã§Ä±kmasÄ± gerekÃ§esiyle ertelendi.Â

Ukrayna futboluna ikinci kez koronavirüs engeli
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Ukrayna Premier Ligi'nde Karpaty ile Mariupol arasÄ±nda yarÄ±n oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, maÃ§ Ã¶ncesi birÃ§ok oyuncu ve teknik ekip Ã¼yesinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid 19) test sonucunun pozitif Ã§Ä±kmasÄ± gerekÃ§esiyle ertelendi.Â 

SalgÄ±n nedeniyle askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n seyircisiz olarak yeniden baÅŸlatÄ±lan Ukrayna'da lig maÃ§larÄ±, ikinci kez yeni tip koronavirÃ¼s engeline takÄ±ldÄ±.Â 

Ukranya Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n Lviv kentinde Karpaty ile Mariupol arasÄ±nda oynanacak lig maÃ§Ä± Ã¶ncesinde teknik ekip ve futbolculara uygulanan Kovid 19 testinde birÃ§ok pozitif vakaya rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

VirÃ¼se yakalananlarÄ±n sayÄ± ve isimlerinin belirtilmediÄŸi aÃ§Ä±klamada, maÃ§Ä±n ileri bir tarihe ertelendiÄŸi, test sonucu pozitif Ã§Ä±kanlarÄ±n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve hiÃ§birinde hastalÄ±k belirtilerinin gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi ifade edildi.Â 

Ukrayna'da resmi verilere gÃ¶re, bugÃ¼ne kadar 23 bin 204 kiÅŸide yeni tip koronavirÃ¼se rastlanÄ±rken, 696 kiÅŸi ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ukrayna futboluna ikinci kez koronavirÃ¼s engeli

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