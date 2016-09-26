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26.09.2016 - 11:14 |

Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da oynanılacak

2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimizden olan Ukrayna ile Kosova arasında oynanılacak olan maçın yeri belli oldu.

Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da oynanılacak
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FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Elemelerinde I Grubu maçında oynanılacak olan Ukrayna-Kosova karşılaşması Polonya'nın Krakow şehrinde oynanılacak.

Ukrayna'nın Kosova'yı resmi olarak tanımamasından dolayı bu karşılaşmanın Ukrayna'nın sınır komşusu olan Polanya'da oynanacağı bildirildi.

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