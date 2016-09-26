26.09.2016 - 11:14 |
Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da oynanılacak
2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimizden olan Ukrayna ile Kosova arasında oynanılacak olan maçın yeri belli oldu.
FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Elemelerinde I Grubu maçında oynanılacak olan Ukrayna-Kosova karşılaşması Polonya'nın Krakow şehrinde oynanılacak.
Ukrayna'nın Kosova'yı resmi olarak tanımamasından dolayı bu karşılaşmanın Ukrayna'nın sınır komşusu olan Polanya'da oynanacağı bildirildi.