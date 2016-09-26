Ukrayna-Kosova maçı Krakow'da oynanılacak

FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Elemelerinde I Grubu maçında oynanılacak olan Ukrayna-Kosova karşılaşması Polonya'nın Krakow şehrinde oynanılacak.

Ukrayna'nın Kosova'yı resmi olarak tanımamasından dolayı bu karşılaşmanın Ukrayna'nın sınır komşusu olan Polanya'da oynanacağı bildirildi.