Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Ukrayna kulübü Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak
03.06.2020 - 10:37 | | ANKARA (AA)

Ukrayna kulübü Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak

Ukrayna Premier Lig takımlarından Karpaty'nin oyuncu ve teknik heyeti, birçok kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 14 gün tecrit altında kalacak.

Ukrayna kulübü Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak
ABONE OL

Ukrayna Futbol Federasyonu, 31 Mayıs'ta Karpaty ile Mariupol arasında Lviv kentinde oynanması gereken lig maçını ertelemesi sonrası bir adım daha attı. 

Karpaty Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, test uygulanan 65 kişinin yarısından azının Kovid-19'a yakalandığı görüldü. Protokol gereği tüm antrenmanların iptal edildiği ve kulübün en az 14 gün izolasyon altında kalacağı belirtildi.

Ukrayna'da şu ana kadar 24 bin 823 kişide virüse rastlandı, 735 kişi ise hayatını kaybetti.

Ukrayna kulübü Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak

Berke Özer ve Barış Alıcı Çeşme'de birlikte çalışıyor...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Ekici'den 1 milyon euroluk feda!

Mehmet Ekici'den 1 milyon euroluk feda!

Son dakika | Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu

Son dakika | Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz rüzgarı

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz rüzgarı

Son dakika transfer haberleri | Uğurcan Çakır'ın önceliği şaşırttı...

Son dakika transfer haberleri | Uğurcan Çakır'ın önceliği şaşırttı...

Sıradaki Haber