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27.09.2016 - 10:36 | | İSTANBUL-DHA

Ukrayna ve İzlanda maçlarının hakemleri belli oldu

A Milli Takımın Ukrayna ve İzlanda maçlarının hakemleri belli oldu.

Ukrayna ve İzlanda maçlarının hakemleri belli oldu
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A Milli Takımın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna ve 9 Ekim 2016 Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Buna göre 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Gräfe'nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Türkiye'nin, 9 Ekim 2016 Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmayı ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laurgardalsvöllur Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Clattenburg'un yardımcılıklarını Jake Collin ile Simon Peter Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anthony Taylor olacak.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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