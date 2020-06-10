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10.06.2020 - 22:36 | | Ä°STANBUL (AA) -Â

ULEB Avrupa KupasÄ±'na katÄ±lacak takÄ±mlar 15 Haziran'da belli olacak

Basketbolda gelecek sezon ULEB Avrupa KupasÄ±'na katÄ±lacak takÄ±mlar, 15 Haziran'da belli olacak.

ULEB Avrupa KupasÄ±'na katÄ±lacak takÄ±mlar 15 Haziran'da belli olacak
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Organizasyonun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, 2020-2021 sezonunda ULEB Avrupa KupasÄ±'nda mÃ¼cadele edecek 24 takÄ±mÄ±n, 15 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda belirleneceÄŸi ifade edildi.

Kupaya katÄ±lmak adÄ±na 16 Ã¼lkeden 32 takÄ±mÄ±n organizasyona baÅŸvurduÄŸu belirtildi.

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunda Ã§eyrek finale yÃ¼kselen 8 takÄ±ma, gelecek sezon kupada yer alabilmek iÃ§in Ã¶ncelik verileceÄŸi kaydedildi.

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