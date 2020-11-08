08.11.2020 - 13:47 | | İSTANBUL (AA) -
ULEB Avrupa Kupası'ndaki 4 maça koronavirüs engeli
ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Morabanc Andorra-Telenet Giants Antwerp, Buducnost VOLI-Metropolitans 92, Joventut Badalona-JL Bourg ve Lietkabelis Panevezys-AS Monaco maçları, kulüplerde görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.
Müsabakaların daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.