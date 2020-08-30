Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’den bir ilk!
30.08.2020 - 07:00 |

Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’den bir ilk!

Fenerbahçe, bir ilke imza attı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt’ın ev sahipliğinde Ülker Stadı atmosferinde kahvaltı organizasyonu gerçekleşti.

Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’den bir ilk!
ABONE OL

Yaşayan Stat Projesi adı altında özel bir çalışma başlatan Fenerbahçe, bir ilke imza attı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda 200 taraftarını kahvaltıda buluşturdu.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt’ın ev sahipliğinde Ülker Stadı atmosferinde kahvaltı organizasyonu gerçekleşti. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuldu.

Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’den bir ilk

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı
      Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı
    2. Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina, Fulham ile anlaştı!
      Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina, Fulham ile anlaştı!
    3. Gomis hat-trick yaptı, El-Hilal şampiyon oldu!
      Gomis hat-trick yaptı, El-Hilal şampiyon oldu!
    4. Galatasaray transfer haberleri | Newcastle United, Marcao'yu bitiriyor!
      Galatasaray transfer haberleri | Newcastle United, Marcao'yu bitiriyor!
    5. Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti
      Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EHF Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli olacak!

    EHF Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli olacak!

    Novak Djokovic, Western & Southern Açık'ta şampiyon oldu!

    Novak Djokovic, Western & Southern Açık'ta şampiyon oldu!

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Leeds United, Robin Koch'u transfer etti

    Leeds United, Robin Koch'u transfer etti

    Sıradaki Haber