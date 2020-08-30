Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’den bir ilk!

Yaşayan Stat Projesi adı altında özel bir çalışma başlatan Fenerbahçe, bir ilke imza attı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda 200 taraftarını kahvaltıda buluşturdu.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt’ın ev sahipliğinde Ülker Stadı atmosferinde kahvaltı organizasyonu gerçekleşti. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuldu.

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