Ümit Karan istedi, Simon Zenke Menemenspor'da

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Menemenspor tecrübeli golcü Simon Zenke'yi renklerine bağladı. Nijeryalı oyuncuyu denemeye alan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ümit Karan'ın raporu doğrultusunda Zenke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fransa'nın Strasbourg takımında oynadıktan sonra 2010-2011 sezonunda ülkemizde Samsunspor forması giymeye başlayan 32 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor'da da top koşturdu. Son olarak Fransa 2'nci Lig ekibi Schiltigheim'de forma giyen Zenke, 4 maça çıkıp gol atamadı.