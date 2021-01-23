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23.01.2021 - 13:01 | | İZMİR, (DHA) -

Ümit Karan istedi, Simon Zenke Menemenspor'da

Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'ın raporu doğrultusunda tecrübeli golcü Simon Zenke'yi renklerine bağladı.

Ümit Karan istedi, Simon Zenke Menemenspor'da
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TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Menemenspor tecrübeli golcü Simon Zenke'yi renklerine bağladı. Nijeryalı oyuncuyu denemeye alan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ümit Karan'ın raporu doğrultusunda Zenke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fransa'nın Strasbourg takımında oynadıktan sonra 2010-2011 sezonunda ülkemizde Samsunspor forması giymeye başlayan 32 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor'da da top koşturdu. Son olarak Fransa 2'nci Lig ekibi Schiltigheim'de forma giyen Zenke, 4 maça çıkıp gol atamadı.

 

Ümit Karan istedi, Simon Zenke Menemensporda

 

 

 

 

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