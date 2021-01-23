23.01.2021 - 13:01 | | İZMİR, (DHA) -
Ümit Karan istedi, Simon Zenke Menemenspor'da
Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'ın raporu doğrultusunda tecrübeli golcü Simon Zenke'yi renklerine bağladı.
TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Menemenspor tecrübeli golcü Simon Zenke'yi renklerine bağladı. Nijeryalı oyuncuyu denemeye alan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ümit Karan'ın raporu doğrultusunda Zenke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Fransa'nın Strasbourg takımında oynadıktan sonra 2010-2011 sezonunda ülkemizde Samsunspor forması giymeye başlayan 32 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor'da da top koşturdu. Son olarak Fransa 2'nci Lig ekibi Schiltigheim'de forma giyen Zenke, 4 maça çıkıp gol atamadı.