Ümit Karan'dan teklif itirafı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Ümit Karan hocalık için teklif aldığını itiraf etti.

"Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur"

Sivasspor güzel bir başarı elde etti. 2008 yılında yine böyle kafaya oynamıştı. Bu tip durumalrda şampiyonluk tecrübesi çok önemli. Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur. Şu an en büyük adaylardan bir tanesi.

"Survivor'a hayır demem ama..."

Survivor izliyorum evde. Orada biraz kavga gürültü izliyoruz. Keyfimiz yerine geliyor. Yarışmacılar süper değil. Bizim senemizde Turabi, Adem gibi kişiler vardı. Surivor'a bir daha çağırsalar bilmiyorum. Baksana saçlarım beyazladı. Ben hayır demem ama eski performansımla yarışmam. Suvivor'da canıma tak ettiği anlar oldu. Temiz değilsin. Zor bir ortam.

"Sörloth inanılmaz oynuyor"

Muslera ve Uğurcan Çakır çok iyi kaleciler. Şu an en iyi forvet bence Burak Yılmaz. Son 2-3 hafta Falcao yükselişe geçti. İnşallah sezon sonuna doğru böyle sürüdürür. Sörloth inanılmaz oynuyor. Premier Lig düzeyinde bir futbolcu. Sosa da yaşına göre çok iyi oynuyor. Beşiktaş'tan ayrılması onlar için büyük kayıp oldu.

La Casa De Papel'in son sezonu çok beğenmedim. Aksiyon-macerayı seviyorum. En çok film seyrediyorum. Hızlı ve Öfkeli ile Baba serisine baştan başlayıp izledim

Kilo itirafı

Yata yata kilo aldım. Mecbur.. Ben yemek yaparım arada.

Sen sevdiğim gol Manisaspor'a attığım gol. Süper Lig'in en güzel gollerinden biriydi. Tabi değerli olan Fener

"Teklif aldım"

Seneye sizi nerede göreceğiz sorusuna Karan gülerek "Survivor All-star" cevabını verdi. Sonrasında devam eden eski milli futbolcu "Tabiki hocalık hedefim var. Teklif vardı ama koronavirüs ile birlikte gitti. Kimden olduğunu söylemem"

Bruno Fernandes'den Manchester United Kariyerine Fırtına Gibi Başlangıç