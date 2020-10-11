11.10.2020 - 12:31 | | AA
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile deplasmanda oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 3. Grup eleme maçının İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 Ekim'de toplanan ve hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren millilerin, öğleden sonra İngiltere'ye hareket edeceği belirtildi.
Ay-yıldızlı takımın, müsabakaya ev sahipliği yapacak Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda yarın akyam son antrenmanını gerçekleştireceği aktarıldı.
İngiltere-Türkiye karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı 7 müsabakanın 6'sını kazanan ve birinde berabere kalan İngiltere ise 19 puanla lider durumda bulunuyor.