Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
10.11.2020 - 00:00 | | AA

Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, Yılport Samsunspor Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde çalıştı. 

Antrenman öncesinde Samsunspor Kulübü İkinci Başkanı Mustafa Erkanat ve Akademi Direktörü Yücel Uyar, Tolunay Kafkas'a kulüplerinin formasını hediye etti.

Ümit Milli Futbol Takımında hazırlıklar başladı

Ümit Milli Takım'ın Avusturya ve Kosova maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: 

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği) 

Orta saha: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor) 

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

    Harry Kane, 200. golünü attı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fiorentina'da Cesare Prandelli dönemi!
      Fiorentina'da Cesare Prandelli dönemi!
    2. Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası!
      Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası!
    3. Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
      Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı
    4. Bursaspor farklı kaybetti!
      Bursaspor farklı kaybetti!
    5. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı
      Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Yalovaspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir mesaisi!

    Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!

    Son dakika - A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür gelişmesi!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük başarı!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük başarı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet