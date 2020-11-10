Ümit Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, Yılport Samsunspor Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde çalıştı.

Antrenman öncesinde Samsunspor Kulübü İkinci Başkanı Mustafa Erkanat ve Akademi Direktörü Yücel Uyar, Tolunay Kafkas'a kulüplerinin formasını hediye etti.

Ümit Milli Takım'ın Avusturya ve Kosova maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta saha: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)