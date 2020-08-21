Ümit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Andorra maçÄ± aday kadrosu belli oldu
Ãœmit Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde 4 EylÃ¼l'de Ä°stanbul'da Andorra ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n aday kadrosu belirlendi.Â
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 21 YaÅŸ AltÄ± Avrupa ÅžampiyonasÄ± grup eleme mÃ¼sabakasÄ±nda Andorra ile karÅŸÄ±laÅŸacak milli takÄ±mda aday kadroya davet edilen futbolcular, 25 AÄŸustos SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 12.00'de Ä°stanbul Le Meridien Otel'de toplanacak.
TÃ¼rkiye-Andorra karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 4 EylÃ¼l Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 20.30'da Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu StadÄ±'nda oynanacak.Â Ãœmit Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ ve GenÃ§ Milli TakÄ±mlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'Ä±n belirlediÄŸi aday kadroda yer alan futbolcular ÅŸÃ¶yle:
Kale: Altay BayÄ±ndÄ±r (FenerbahÃ§e), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Ersin DestanoÄŸlu (BeÅŸiktaÅŸ)
Defans: ErdoÄŸan Kaya, RÄ±dvan YÄ±lmaz (BeÅŸiktaÅŸ), BÃ¼nyamin BalcÄ± (Fraport TAV Antalyaspor), HÃ¼seyin TÃ¼rkmen, Atakan GÃ¼ndÃ¼z (Trabzonspor), Onur Taha TakÄ±r, Ravil Tagir (AltÄ±nordu), Cemali Sertel (Medipol BaÅŸakÅŸehir)
Orta saha: Erkan SÃ¼er (Galatasaray), Ali Kaan GÃ¼neren (Akhisarspor), Taha TunÃ§ (Trabzonspor), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Berat Ayberk Ã–zdemir (GenÃ§lerbirliÄŸi), Berkay Ã–zcan (Medipol BaÅŸakÅŸehir), DoÄŸukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Ã–mer Faruk Beyaz (FenerbahÃ§e), Berkan Ä°smail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor), OÄŸulcan ÃœlgÃ¼n (AltÄ±nordu)
Forvet: GÃ¼ven YalÃ§Ä±n (BeÅŸiktaÅŸ), Halil Ä°brahim DerviÅŸoÄŸlu (Brentford), Metehan GÃ¼Ã§lÃ¼ (Valenciennes), Rahmi AnÄ±l BaÅŸaran (Trabzonspor), Ä°lker KarakaÅŸ (GenÃ§lerbirliÄŸi)