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15.02.2021 - 21:22 | | AA

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları öncesinde çalışmalarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sürüyor
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Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları öncesinde çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp, 18 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Ay-yıldızlılar, grubundaki ilk maçını 8 Haziran Salı günü deplasmanda Kazakistan ile oynayacak. 

Millilerin hazırlık kampı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: 

Ozan Can Oruç (İttifak Holding Konyaspor), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor), Halil Yeral, Doğukan Nelik (Akhisarspor), Serdar Saatçi (Beşiktaş), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Şefik Abalı (Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Nafican Yardımcı (Çorum), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor).

Ümit Milli Futbol Takımının hazırlık kampı sürüyor

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