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HaberlerMilli Takım Haberleri Ümit Milli Futbol Takımı'nın İngiltere maçı aday kadrosu açıklandı
01.10.2020 - 16:16 | | İİSTANBUL (AA)

Ümit Milli Futbol Takımı'nın İngiltere maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 13 Ekim Salı günü İngiltere ile deplasmanda yapacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın İngiltere maçı aday kadrosu açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen futbolcular, 5 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Ümit Milli Futbol Takımının İngiltere maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım lejyonerleri

  

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