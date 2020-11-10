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10.11.2020 - 13:25 | | Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) -

Ümit Milli Takım tam gaz

Samsun'da bulunan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Ümit Milli Takım, 13 Kasım Cuma günü Avusturya ve 17 Kasım Salı günü Kosova ile Samsun'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına devam etti. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın yönetimindeki antrenman, Yılport Samsunspor Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenman sonunda açıklamalarda bulunan Kafkas, "Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının son iki tanesini oynayacağız Avusturya ve Kosova ile. İddiamız kalmamasına rağmen bizim için prestij için önemli iki maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz. Bugün çift, yarın tek antrenman, perşembe akşamı da stratejik antrenman yapıp cuma günü maça hazır olacağız. Altını çizerek söylüyorum; ben kendi insanımıza, kendi oyuncumuza güveniyorum. Onların potansiyeline inanıyorum. Türk antrenörlüğüne inanıyorum. Birtakım sorunları aştığımız zaman ülke futbolunun daha iyi yerlere gideceğini ümit ediyorum" dedi.

Milli futbolcu İlker Karakaş ise "Hazırlıklarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. İnşallah gruptaki son iki maçımızı da kazanıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Antrenmanımız Tolunay hoca sayesinde yoğun ve çok iyi geçiyor. Herkes çok mutlu, burada bir aile ortamı var. Tolunay hoca ile birlikte artan bir performansımız var. İngiltere maçında şansızlıklar yaşadık, 2-1 mağlup olduk ama maçın hakkı kesinlikle mağlubiyet değildi. İnşallah son iki maçımızı da kazanacağız" diye konuştu.

Ümit Milli Takım tam gaz

 

 

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