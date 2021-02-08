Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
08.02.2021 - 18:32 | | AA

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosu şöyle:

Doğan Alemdar, Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor), Halil Yeral, Doğukan Nelik (Akhisarspor), Serdar Saatçi (Beşiktaş), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Ali Akman (Bursaspor), Şefik Abalı (Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Cemali Sertel, Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Nafican Yardımcı (Çorum), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Ümit Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

Mostafa Mohamed Galatasaray taraftarına seslendi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
    Avcı'dan maç öncesi zemin tepkisi
  2. 'Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım'
    'Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım'
  3. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
    Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
  4. Paul Pogba'dan kötü haber geldi
    Paul Pogba'dan kötü haber geldi
  5. Galatasaray'da koronavirüs şoku!
    Galatasaray'da koronavirüs şoku!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Galatasaray'dan derbi açıklaması

Son Dakika | Galatasaray'dan derbi açıklaması

CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

CANLI ANLATIM | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı

Beşiktaş, Rosier'in bonservisini almak için harekete geçti!

Beşiktaş, Rosier'in bonservisini almak için harekete geçti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet