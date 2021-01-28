Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu

Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları'nda mücadele edeceği rakipler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılan kura çekimine 3'üncü torbadan giren Türkiye, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.

Elemelerde 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 takım mücadele edecek. Grup maçları Mart 2021 ile Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak. Romanya ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer sekiz grubun ikincileri ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Eylül 2022'de Play-Off oynayacak.

2023 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Romanya ve Gürcistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

Bu arada Ümit Milli Takım'ın, mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

Yoğun bir tempoda çalışan Ümit Milliler'in hazırlık kampı yapılan antrenman ile tamamlandı. Antrenmanı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yakından takip etti. Şenol Güneş antrenman bitiminde, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takım Sorumlusu Tolunay Kafkas ve oyuncular ile kısa süre sohbet etti.

ÜMİT MİLLİ TAKIM HAKEM-OYUNCU İLETİŞİMİ EĞİTİMİ ALDI

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları hazırlıkları kapsamında Riva'da kamp yapan Ümit Milli Takım'da, Tolunay Kafkas yönetimindeki teknik heyet ve oyuncular hakem-oyuncu iletişimi eğitimi aldı. Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin tarafından bu gruba ilk kez verilen eğitimde pratik oyun kuralları uygulamalarının yanı sıra özellikle Avrupa'daki maçlarda hakemlerin titiz olduğu konular örnek videolarla gösterildi ve analiz edildi.