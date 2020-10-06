Ümit Milliler'de İngiltere mesaisi

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere ile 13 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, İngiltere ile oynayacağı müsabaka öncesi ilk antrenmanını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekip, 11 Ekim Pazar gününe kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Milli Takım, grupta oynadığı 7 maçta topladığı 7 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlılar, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile Wolverhampton'da TSİ 21.30'da karşılaşacak.

Aday kadro

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin İngiltere maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).