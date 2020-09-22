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Haberler1.Lig Haberleri Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”
22.09.2020 - 01:40 | | Umutcan İşledici ADANA (İHA) -

Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası, “Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 3-0, 5-0 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” dedi.

Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”
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Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “İlk yarı 7-1 ya da 7-0 içeri girebileceğimiz bir maçtı. Adana Demirspor çok iyi bir oyun sergiledi. Dünya geneli güzel statlar yapıyorsun ama ‘VAR’ sistemini koymuyorsun. Hakem izlesin bakayım içi rahat edecek mi o penaltı sonrası. Neden haksız kazanılan puanlarla bir başkasının canı yansın. Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 3-0, 5-0 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” diye konuştu.

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