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21.10.2020 - 21:17 |

Ümit Özat: "Kazandık ama her şey toz pembe değil"

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 4-2 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat: "Kazandık ama her şey toz pembe değil"
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TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 4-2 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Kazandığımız için mutluyuz. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay maçından sonra geri dönüş yaparak kazanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Zor günler geçirdiklerini aktaran Özat, "Bugün kazansak da her şey toz pembe değil. Toplum ve şehir olarak sabırsız. Geçen hafta aldığımız bir mağlubiyetle neden böyle oldu bunu anlamak mümkün değil. Bu bizi gerçekten üzdü. Ama futbolun içinde bunlar var, alışık olmamız lazım. Böyle kötü zamanlarda destek olunmalı. Sadece başkan ve yönetimin desteği yetmiyor. Oyuncu gurubu profesyonel, her zaman arkasında destek ister. Biz de bu desteği isteriz. Kimse başarısız olmak istemez." diye konuştu.

Özat, oyunun genelinde iyi oynadıklarını vurgulayarak, "İyi iş çıkarttı çocuklar. Bütün takıma teşekkür ediyorum. Erkan ve Volkan yüzde 100 hazır olmamalarına rağmen mevcutlarının tamamını verdiler, takdire şayandı. Ön tarafta geniş bir kadro genişliğimiz var. 8 oyuncumuz var, maalesef bunların 3'ü oynayacak. 4-5 tanesi yerine göre oturacak. Bugün üzüldüğüm bir olay oldu. Oynamayan oyuncularımın da oynayan arkadaşlarına saygılı olmalarını isterim. Bugün oynayan yarın oturur, yarın oynayan bugün oturur. İsim vermeyim ama gidince kendisiyle konuşacağım. Kazandığımız için mutluyuz. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum." şeklinde konuştu.

 

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