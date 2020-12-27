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Haberler1.Lig Haberleri Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay gönderme
27.12.2020 - 11:50 |

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay gönderme

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, kulübün başkanı Murat Sancak'a sosyal medya hesabından bir göndermede bulundu.

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay gönderme
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Son olarak Adana Demirspor'u çalıştırılan ve görevine son verilen Ümit Özat, sosyal medya hesabından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a bir göndermede bulundu.

"Bu takım oynamaz diyordu"

Özat, "Başkan, Samsunspor maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun... Kosecki oyuna girince, 'bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi...

"Dünyada savunma yapmayan takım mı var?"

Dünyada savunma yapmayan takım mı var? Yapıyorsun işte..." ifadelerini kullandı.

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Ümit Özattan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaka olay gönderme

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