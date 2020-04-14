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14.04.2020 - 07:00 |

Ümit Şamiloğlu evde otururken madalya kazandı!

Uluslararası Cimnastik Federasyonu’nun finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası ile ilgili kararını açıkladı. Barfikste altın madalya kazanan Ümit Şamiloğlu evde geçirdiği zor dönemde büyük sevinç yaşadı.

Ümit Şamiloğlu evde otururken madalya kazandı!

Uluslararası Cimnastik Federasyonu’nun, salgın nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar vermesiyle barfikste altın madalya kazanan Ümit Şamiloğlu evde geçirdiği zor dönemde büyük sevinç yaşadı.
Deneyimli sporcu, böyle bir sonucu beklediğini dile getirerek, “Genelde iptal olduğunda bu karar verilirdi. Böyle bir beklentim vardı. Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Azerbaycan’daki eleme sonuçlarının nihai sonuçlar olmasına karar verdi. Burada yapılan elemeler finaller kadar kaliteliydi. Dünyanın en iyi cimnastikçilerinin yarıştığı bir yarışmaydı. Sonuç da böyle olunca mutlu oldum” diye konuştu.

Ümit Şamiloğlu evde otururken madalya kazandı

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