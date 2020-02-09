Ümraniyespor: 0 - Balıkesirspor: 3

Bu galibiyet teknik direktör Yusuf Şimşek'in Balıkesir'in başındaki ilk galibiyeti oldu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Gökhan Süzen’in ortasına Gimbert kafa ile vurdu. Oluşan tehlikeli pozisyonda kaleci Vukovic gole izin vermedi.

11. dakikada Nouri’nin ceza alanı içine girer girmez çektiği sert vuruş, az farkla auta çıktı.

22. dakikada sol kanattan çizgiye inen Fıratacan’ın uzak direğe ortasında Nouri, altı pas üzerinde bulunan Serkan’a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

56. dakikada Anıl Taşdemir’in ara pasında ceza alanı içine sarkan Rahmi Anıl’ın çevirdiği topla buluşan Foxi Kethevoama, düzgün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

61. dakikada orta sahada kazanılan topta Anıl Taşdemir, pasını sol taraftaki Anıl Başaran’a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

75. dakikada gelişen Balıkesirspor kontratağında ceza alanı içine giren Foxi, pasını boştaki arkadaşı Malle’ye aktardı. Malle, yaptığı düzgün vuruşla takımını 3. golünü kaydetti. 0-3

87. dakikada Nouri’nin müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Vukovic gole izin vermedi.



Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx

Ümraniyespor: Burak x, Alaadin x, Glumac x, Tarık Tekdaş x, Gökhan Süzen xx, Timur x (Bentley dk. 46 x), Serkan Göksu ? (Erdem Seçgin dk. 39 x), Muhammed Gönülaçar x, Riad Nouri x, Fıratcan Üzüm x (Bahadır dk. 65 x), Gimbert x

Yedekler: Enes, Emre Kurt, Yunus Emre, Bahadır Taşdelen, Mücahit Can Akçay, Ajdin Hasic

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Balıkersirspor: Vukovic xx, Batuhan İşçiler xx (Abülkadir Kayalı dk. 59 xx), Serdar Güncü xx, Sezer Özmen xxx, Berat Aydoğdu xx, Anıl Taşdemir xxx, Hodzic xx, Aly Malle xx, Foxi Kethevoama xxx (Mahatma Otoo dk. 82 ?), Antonio Mrsic xxx, Rahmi Anıl Başaran xxx (Emirhan Çakır dk. 89 ?)

Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Enes, Okan Kaplan, Celal Emir, Görkem Fidan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Foxi Kethevoama (dk. 56), Anıl Başaran (dk. 61), Malle (dk. 75) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Antonio Mrsic, Hodzic, Serdar (Balıkesirspor)