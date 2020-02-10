Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Başkan Tarık Aksar ve teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yapılan toplantı neticesinde yolların ayrılması konusunda hem fikir kalındığı belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmet Taşyürek kişiliği ile Türk futbol camiasının saygısını kazanmış, Ümraniyespor'a büyük başarılar katmış, kulüp tarihine ismini yazdırmış bir spor adamı olmuştur. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.