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HaberlerBeşiktaş Haberleri Umut Nayir: "Mert Günok'u geçemedik"
14.02.2020 - 23:09 | | Skorer

Umut Nayir: "Mert Günok'u geçemedik"

Süper Lig'de Beşiktaş Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuşan Umut Nayir, Başkşehir kalecisi Mert Günok'a dikkat çekti.

Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

"Sonuna kadar kovalayacağız"
"Üç haftalık periyot çok zorlu geçecekti. Başakşehir deplasmanı her zorlu geçmiştir. Girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. Çok pozisyon vermedik, mağlubiyetle ayrıldık. Üzücü bir durum ama rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Sonuna kadar kovalayacağız."

"Bugün Mert ağabeyin günüydü"
"Bugün Mert ağabeyin günüydü. Oldukça önemli fırsatlar yakaladık ama onu geçemedik. Mert ağabeyi tebrik ederim."

Umut Nayir: Mert Günoku geçemedik

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