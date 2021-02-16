Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Umut Süleyman Altınpa şampiyon oldu
16.02.2021 - 19:00 |

Umut Süleyman Altınpa şampiyon oldu

Başarılı sporcu Umut Süleyman Altınpa, ABD'de düzenlenen NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST'ta şampiyon oldu.

Umut Süleyman Altınpa şampiyon oldu
ABONE OL

Başarılı sporcu Umut Süleyman Altınpa, ABD'de düzenlenen NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST'ta şampiyon oldu.

Umut Süleyman Altınpa, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen dünyanın en büyük ve prestijli yarışması olan Olympia Amateur'de dereceye girerek bir ilke imza atmıştı. Başaralı sporcu, Sandiego'da NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST'ta yer alan tek Türk olarak sahneye çıktı. Altınpa, büyük bir başarının altına imza atarak yarışmada birinci oldu.

Bu yarışmaya uzun süredir hazırlandığı belirten Altınpa "Şampiyonluk sözü vermiştim. Bu sözü tuttuğum için çok mutluyum. Benim amacım Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını böyle önemli platformlarda dalgalandırmak. Bunu sağlamanın gururunu yaşıyorum. Bu yılın ilk şampiyonluğu kazandım ve Allah'ın izniyle devamı gelecek. Desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Umut Süleyman Altınpa şampiyon oldu

Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ozan Kabak:
    Ozan Kabak:
  2. Bergama Belediyespor-Modafen maçına kar engeli
    Bergama Belediyespor-Modafen maçına kar engeli
  3. Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
    Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
  4. Görme engelli milli sporculardan 9 madalya!
    Görme engelli milli sporculardan 9 madalya!
  5. Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
    Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta Larin'e 15 milyon euroluk teklif!

Son dakika - Beşiktaş'ta Larin'e 15 milyon euroluk teklif!

Son dakika - Ertuğrul Sağlam, zeminin temizlenmesine yardım etti!

Son dakika - Ertuğrul Sağlam, zeminin temizlenmesine yardım etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de stat alanını inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de stat alanını inceledi

NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi!

NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet