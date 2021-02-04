Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Umut Süleyman Altınpa şampiyonluk istiyor
04.02.2021 - 23:00 |

Umut Süleyman Altınpa şampiyonluk istiyor

Dünyanın en büyük vücut geliştirme yarışması olan Olympia Amateur'de üçüncü olarak bir ilke imza atan Umut Süleyman Altınpa, NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST yarışmasına hazırlanıyor.

Umut Süleyman Altınpa şampiyonluk istiyor
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen dünyanın en büyük ve prestijli yarışması olan Olympia Amateur'de üçüncü olan başaran Umut Süleyman Altınpa, yarışmada dereceye giren ilk Türk sporcu olmuştu. Kazandığı başarıyla vücut geliştirme sporunda dünyada ve Türkiye'de kendiden söz ettiren Umut Süleyman Altınpa, bir kez daha Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Başarılı sporcu, Sandiego'da 13 Şubat'ta ligin ilk yarışması olarak yapılacak olan NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST'a hazırlanıyor. Yarışmada sahneye çıkacak tek Türk sporcu olan Altınpa, çok fazla heyacanlı olduğunu söyledi. Şampiyonluğu almak için aylardır ara vermeden çalıştığını vurgulayan Altınpa, "Yine bir ilki başararak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı ABD'de bir kez daha dalgalandırıp bu sporu Türkiye'de daha iyi bir noktaya taşımak adına çalışmalarımı sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

ABD ve Türkiye'de kendisini destekleyenlere teşekkür eden Altınpa "Önemli olan bu tür yarışmalarda Türkiye'nin sürekli ve en iyi şekilde temsil edilmesi. Bu nedenle dünya çapında başarılı olabilecek öğrenciler yetiştirmek ve onlara ilham olmak en büyük arzumlarından" dedi.

Umut Süleyman Altınpa şampiyonluk istiyor

    Abdullah Avcı: "Bugün dördüncülüğe geldik"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Londra derbisini Chelsea kazandı!
      Londra derbisini Chelsea kazandı!
    2. Fatih Mert'den istifa sorusuna cevap!
      Fatih Mert'den istifa sorusuna cevap!
    3. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Liverpool maçı öncesi koronavirüs krizi!
      Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig-Liverpool maçı öncesi koronavirüs krizi!
    4. Akhisarspor kadrosuna kattığı 26 futbolcuyu tanıttı!
      Akhisarspor kadrosuna kattığı 26 futbolcuyu tanıttı!
    5. "Trabzonspor, oyunda üstünlüğü ele geçirdi"
      "Trabzonspor, oyunda üstünlüğü ele geçirdi"
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayserispor'da Pedro Henrique şoku!

    Kayserispor'da Pedro Henrique şoku!

    Antalya'da Yankı Erel - Marsel İlhan ikilisi elendi!

    Antalya'da Yankı Erel - Marsel İlhan ikilisi elendi!

    HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Uğurcan Çakır: "Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık"

    Uğurcan Çakır: "Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet