Ünal Karaman: "Onlara kızmayacağız, saracağız"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, grupta zor bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Tabi daha önceki basın toplantısında ifade etmiştik kendi içimizde birçok zorluğu yaşıyoruz diye. Genç takımdan aldığımız oyuncular dahil olmak üzere kullanma imkanı veremediğimiz oyuncuları dahil ettik. Maç kaybettik ama en azından geleceğe bakma adına bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilme noktası içerisinde öz güven olarak kabul ettiğimizi söyleyebiliriz" dedi.



"İyi bir rakibe karşı oynadık"

İlk gole kadar saha içinde doğru duruşu yapmaya çalışan bir takımın olduğunu belirten Karaman, "Pozisyon bulduk, gol yapabilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansın yakını gördük. Bireysel olarak zaman zaman yaptılar. Onlara kızmayacağız, saracağız, sarmalayacağız. Eksiklerini gidermeye çalışacağız. Uzun süre Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret göstereceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Kendi payımıza düşen alternatifleri belirleyeceğiz"

Karaman, devre arasında takıma takviye konusunu düşünüp düşünmediği yönünde bir soru üzerine şunları söyledi: "Her profesyonel inisiyatif almalı. Profesyonel olarak değerlendirirseniz tabi ki düşünüyoruz. Biz oyuncular dahil olmak üzere her türlü inisiyatif alınmalı. Kendi payımıza düşen alternatifleri belirleyeceğiz. Kulüpte profesyonel arkadaşlar belli çalışmalar yapıyor. Kulübü bütçesel yöneten insanlar gelir gider dengesi yapıyorlar. Ama profesyonel alem içerisinde geçen seneden beri çok zorluk çektik. Zorlanıyorum gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak inşallah daha hazır bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.



"Hepsinin performansından memnunum"

Bu akşam bazı oyuncuların ilk kez forma giydiğini belirten Karaman, "Hepsinin performansından memnunum. Onlar değerlimiz. Böyle böyle oynayıp gelişecekler, bir de yaşa çok fazla takılmamak lazım. Yeteneklerimizi ne çok abartacağız, ne de çok genç oynattık deyip mazeret bulacağız. İyi de mücadele ettiler. Onların performanslarından memnunum. Dışarıda bıraktığımız oyuncularla birlikte kalite eksikliğimiz var, bizim en iyi yaptığımız mücadele. Sahada kaçak yapan oyuncu yoktu. Hepsi kendinden mücadele yapmaya başladı. Devre arası takviye ile inşallah daha iyi bir Trabzonspor izlettiririz" şeklinde konuştu.