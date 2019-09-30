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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ünal Karaman'dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
30.09.2019 - 17:39 | | TRABZON, (DHA)

Ünal Karaman'dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti.

Ünal Karaman'dan Trabzon İl Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
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Kentteki görevinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'e başarılar dileyen teknik direktör Ünal Karaman, ziyarette Alper'e bordo-mavili kulübün formasını hediye etti. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ünal Karaman'a teşekkür edip, başarılar diledi.

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