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10.12.2019 - 11:25 | | TRABZON (AA)

Ünal Karaman'la yüzler gülüyor...

Bordo-mavili takım, Karaman yönetiminde 48 lig maçında 1,85 puan ortalaması yakalarken, Şenol Güneş'in ardından 9 teknik adamın görev yaptığı süreçte en başarılı dönemini yaşıyor.

Ünal Karaman'la yüzler gülüyor...
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor.

Ünal Karaman ile ligde ikinci sezonunu geçiren bordo-mavililer, geçen sezonu 63 puanla 4. sırada tamamlayarak 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

Bu sezon geride kalan 14 hafta sonunda 26 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı 48 maçta 25 galibiyet, 14 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayarak 1,85 puan ortalaması elde eden Ünal Karaman, bordo-mavili ekipte Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi ortalamayı yakalayan isim oldu.

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in bordo-mavili ekipteki 4. döneminde 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013'ün 19. haftasına kadar olan süreçte oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle yine 1,85'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Bordo-mavili takım, Tolunay Kafkas yönetiminde 1,46, Mustafa Akçay idaresinde 1,45, Vahid Halilhodzic döneminde 1,12, Şota Arveladze ile 1,27, Sadi Tekelioğlu ile 1,42, Hami Mandıralı ile 2 ayrı dönemde 1,38, Ersun Yanal'ın iki döneminde 1,56, Rıza Çalımbay ile 1,77 puan ortalaması elde etmişti.

Sezonu tamamladı

Ünal Karaman, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 çalıştırıcıdan biri oldu.

Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı ve Şota Arveladze, hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu.

Karaman, Karadeniz ekibinde futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak şampiyonluklar yaşayan ve kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda bir sezonu tamamlayan 4. teknik adam olarak tarihe geçti.

Üç büyüklere karşı en çok puanı topladı

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un "üç büyükler"ine karşı iyi sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Karaman idaresinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, geride kalan sezon Karaman yönetiminde 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı da gösterdi.

Kendini aştı

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde geçen sezon 14 haftalık periyotta sergilediği performansı da geride bıraktı. Geçen sezon Ünal Karaman yönetiminde 14 haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve 7. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı hafta sonunda 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti.

 Ligde 3. durumda bulunan Karadeniz ekibi, lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde yer alarak zirve yarışını sürdürdü.

Deplasman lideri

Trabzonspor, bu sezon Medipol Başakşehir ile dış sahada en fazla puan toplayan (12) iki takımdan biri oldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 3'ünde berabere kalırken, sadece bir yenilgi yaşadı.

 

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