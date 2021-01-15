Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona durgun girse de bir ara vites yükselten Union Berlin, son 5 maçta yine yenilgisiz ilerliyor ancak Ujah ve Pohjanpalo dışında Max Kruse'den de yararlanamıyor. Fenerbahçe'den ayrılışı olaylı olan Kruse, Bundesliga'ya çok etkili bir geri dönüş gerçekleştirmiş ve 10 maçta 11 gole katkı (6 gol 5 asist) yapmıştı ancak son 5 maçı sakatlığı sebebiyle kaçırdı, Leverkusen maçıyla birlikte seri 6 maça çıkacak. Geri dönüşü için en az 1 ay daha bekleyeceğiz... Union Berlin dediğimizde dikkatimizi çeken bir diğer isim ise Loris Karius! Alman eldiven lig maçlarında kadroya girse de süre alamadı, kupada görev yapıp sıkıntılı bir maç çıkarınca da yedek kulübesine geri döndü ve bir daha oradan çıkamadı. Kruse'nin yokluğunda gol yükünü 97'li Taiwo Awoniyi üstlendi. Son 2 maçta Robert Andrich kıpırdandı, sağ koridoru etkili kullanan kaptan Christoper Trimmel de gözden kaçmasın.

Bundesliga'ya etkili bir giriş yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar alan Leverkusen, ligde son maçlarda biraz durulmuştu. 3 gün önce kupada Frankfurt engelini Moussa Diaby'nin etkili oyunuyla 4-1 geçerken 1 ay öncesindeki takım uyumunu ve golcü kimliğini geri kazanmış gibi gözüktü. Arias, Bellarabi, Sven Bender, Palacios, Paulinho, Weiser diye uzayan bir sakat listesi mevcut! Yeni transfer Fosu-Mensah da koronavirüs karantinasında ve takımla birlikte deplasmana gitmedi. TD Peter Bosz, "Rakip gerçekten iyi, güçlü yanları var, pozitif futbol oynuyor ve bulunduğu yeri hak ediyor..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Union Berlin'in iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamında "karşılıklı gol" oldu, 3'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" de bitti.

- Leverkusen'in deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti, 3'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- İki takımın geçen sezon oynadığı 3 resmi maçı da Leverkusen kazandı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %31'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp gollere yönelmiş ve mücadelede en az 3 gol bekliyor... %23'lük kesim ise "Leverkusen kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve son 3 lig maçında galibiyeti olmasa da deplasman ekibine güveniyor.