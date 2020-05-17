Union Berlin - Bayern Münih canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Salgın öncesindeki son maçta, Freiburg deplasmanında 3-1 kaybeden Union Berlin, Bayern karşısına as stoperi Marvin Friedrich olmadan çıkacak. Friedrich o maçta kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. TD Urs Fischer takımının başında yer alamayacak. Kayınpederinin vefatı dolayısıyla kamptan ayrıldı ve görevlerini yardımcısı Markus Hoffmann'a teslim etti. Sağ açık Sheraldo Becker'in kesin olarak oynamayacağı açıklandı, milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Koronavirüs krizi başladığından beri takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mallı'nın maç eksiği de bulunuyor.

Bayern cephesine döndüğümüzde Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Niklas Süle'nin kadroda yer almadıklarını görüyoruz. Bundesliga'nın zirvesindeki ekipte Kingsley Coman, Ivan Perisic ve Jann-Fiete Arp iyileşti. Ara öncesindeki son 4 maçı kazanıp 4 puan farkla son 9 haftaya lider girmişlerdi.

Unutmadan, Bundesliga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern'in ligde oynadığı son 10 deplasman maçı "2.5 ÜST" oldu.

- Union Berlin'in ligde oynadığı son 4 maç da "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı hem "KG VAR" hem de "2.5 ÜST" olmuştu.



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