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07.06.2020 - 16:42 |

Union Berlin-Schalke 04: 1-1

Almanya Bundesliga'da Union Berlin kendi evinde Schalke 04'ü ağırladı. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği karşılaşma 1-1 sona erdi.

Union Berlin-Schalke 04: 1-1
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Almanya Bundesliga'da Union Berlin kendi evinde Schalke 04'ü ağırladı. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Schalke'nin tek golünü 28. dakikada Jonjoe Kenny attı. Union Berlin'de ise golü 11. dakikada Robert Andrich kaydetti.

Milli futbolcu Ozan Kabak karşılaşmada ilk 11'de başladı ve 90 dakikada forma giydi. Schalke'deki diğer milli yıldız Ahmed Kutucu ise 60. dakika oyuna girdi. Berlin'de ise Yunus Mallı, 69'da oyundan çıktı

Schalke 38 puanla 10. sırada kaldı. Union Berlin ise 32 puanla 14. sıraya yükseldi.

Union Berlin 11'i: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hübner, Gentner, Andrich, Trimmel, Bülter, Ujah, Yunus Mallı, Andersson

Schalke 11'i: Nübel, Sane,Ozan Kabak, Miranda, Kenny, Schöpf, Caligiuri, Matondo, Oczipka, Raman, Gregoritsch

 Union Berlin-Schalke 04: 1-1

Robert Lewandowski'nin Schalke 04'e Attığı Gol

 

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