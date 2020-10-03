Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Union Berlin'de Max Kruse'nin gecesi!
03.10.2020 - 00:11 |

Union Berlin'de Max Kruse'nin gecesi!

Bundesliga'da Union Berlin, Mainz'ı 4-0 mağlup ederken ilk golü Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse attı.

ABONE OL

Bundesliga'nın 3. hafta maçında Union Berlin ile Mainz karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk golü, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse'den geldi. Alman yıldız, 13. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Berlin ekibiyle ilk golünü kaydetmiş oldu.

İkinci yarıda üst üste goller bulan Union Berlin, Mainz'i 4-0 mağlup etti.

Union Berlinde Max Krusenin gecesi

Union Berlinde Max Krusenin gecesi

    Barcelona'nın yeni transferi kamera karşısında!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Liverpool'da Sadio Mane'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı
      Son dakika | Liverpool'da Sadio Mane'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı
    2. Son dakika | Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı
      Son dakika | Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı
    3. Son dakika | Bayram Bektaş: "Manuel Fernandes Kayseri'ye gelecek"
      Son dakika | Bayram Bektaş: "Manuel Fernandes Kayseri'ye gelecek"
    4. Eddie Newton'dan penaltı tepkisi!
      Eddie Newton'dan penaltı tepkisi!
    5. Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: "Bir forvetle anlaşmak üzereyiz"
      Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: "Bir forvetle anlaşmak üzereyiz"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Joao Pereira: "Galibiyeti kaçırdık"

    Joao Pereira: "Galibiyeti kaçırdık"

    Son dakika | Gaziantep'te Sumudica'ya kırmızı kart!

    Son dakika | Gaziantep'te Sumudica'ya kırmızı kart!

    Son dakika | Galatasaray'da Stanislav Ivanov sesleri!

    Son dakika | Galatasaray'da Stanislav Ivanov sesleri!

    Son dakika | Trabzonspor'da Edgar sakatlandı!

    Son dakika | Trabzonspor'da Edgar sakatlandı!

    Sıradaki Haber