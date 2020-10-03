03.10.2020 - 00:11 |
Union Berlin'de Max Kruse'nin gecesi!
Bundesliga'da Union Berlin, Mainz'ı 4-0 mağlup ederken ilk golü Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse attı.
Bundesliga'nın 3. hafta maçında Union Berlin ile Mainz karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk golü, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse'den geldi. Alman yıldız, 13. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Berlin ekibiyle ilk golünü kaydetmiş oldu.
İkinci yarıda üst üste goller bulan Union Berlin, Mainz'i 4-0 mağlup etti.