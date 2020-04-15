Ünlü bisiklet yarışçısı Enric Mas'ın görüntüsü şoke etti!

UCI WorldTeam Movistar Takımı'nda yarışan İspanyol bisikletçi Enric Mas, balkonda antrenman yaptıktan sonra sırtında oluşan güneş yanığını paylaştı.

25 yaşındaki bisikletçi, corona virüs pandemisi sebebiyle İspanya'nın tamamında olduğu gibi günlerini evinde geçiriyor. Karantina kuralları çerçevesinde evinden çıkmayan Enric Mas, antrenmanlarına evinin balkonunda devam ediyor. Mas, evinin balkonunda yaptığı bir antrenman esnasında güneş kremi kullanmadığı için sırtında güneş yanığı oluştu.

Mas, korkunç yanıkların açık bir şekilde görüldüğü fotoğrafını yayınladı. Mas paylaşımının altına, "Güneş için bir sınır yoktur ... Sizi yoldaki kadar ev balkonunuzda yakar!" yazdı.

Mas'ın takipçileri sırtında güneş yanığının oluşturduğu görüntüyü 'Danimarka bayrağı'na benzetti ve yorumlarda takipçileri konu hakkında şakalar yaptı. Mas'ın bir takipçisi yorum olarak 'Yeni Danimarka şampiyonu' yazdı.

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