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24.04.2020 - 19:49 |

Ünlü golfçü Lucy Robson'dan karantina çözümü!

Tüm dünyada etkili olan ve karantina dönemleri yaşatan coronavirüs sonrası Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson ilginç bir yöntem buldu.

Ünlü golfçü Lucy Robson'dan karantina çözümü!

Coronavirüs sonrası karantina dönemi yaşayan Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson ilginç bir yöntem buldu.

Karantinadan çıkmadığı için golf oynayamayan Robson, özel bir golf simülasyonunu evine kurdu.
Kurulan sistem sayesinde teknolojinin yardımıyla yeniden golf oynayabilen Britanyalı golfçü, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.
682 binden fazla takipçisi olan 25 yaşındaki sporcu, "Evimde kurulan golf simülatörü nedeniyle çok heyecanlıyım" mesajını paylaştı.

Ünlü golfçü Lucy Robsondan karantina çözümü

Ünlü golfçü Lucy Robsondan karantina çözümü

Ünlü golfçü Lucy Robsondan karantina çözümü

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