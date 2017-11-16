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16.11.2017 - 13:52 |

Ünlü mobilya firması IKEA yağmalandı! İtalya elenince...

İsveç ile 0-0 berabere kalarak 2018 Dünya Kupası’na gitme şansını elde edemeyen İtalya’da İsveç'in dünya çapında ünlü mobilya firmasına protesto var. Sebebi ise o paylaşım...

Ünlü mobilya firması IKEA yağmalandı! İtalya elenince...
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İsveç‘li dünyaca ünlü mobilya firması IKEA, İtalya’nın turnuvaya gidememesinin netleşmesinden sonra görevine son verilen teknik direktörü Gian Piero için esprili bir mesaj yayınladı.

Mesajda, “Gian Piero’nun koltuğunu kaybetmesinden dolayı üzgünüz ama kendisine yeni bir koltuk öneriyoruz.” ifadeleri kullanılarak 89 Euro değerinde olan Applarö marka koltuk reklamını yayınlandı.

İtalyan futbol severleri kızdıran bu mesajdan sonra boykot çağrıları yapıldı. İtalya genelinde birçok yerde söz konusu mağaza, fanatik taraftarlar tarafından yağmalandı. (Euronews)

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