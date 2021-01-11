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HaberlerTenis Haberleri Ünlü tenisçi Fabio Fognini: ‘Emre Belözoğlu'nu unutamadım’
11.01.2021 - 07:00 |

Ünlü tenisçi Fabio Fognini: ‘Emre Belözoğlu'nu unutamadım’

Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk ciddi sınavına Antalya Open’da çıkan İtalyan raket Fognini, zorlu sürecin ardından turnuvanın kendisine katkısını “Favorilerden biriyim diyerek gelmedim buraya. Benim için önemli olan mücadeleyi sergiledim” ifadeleriyle anlattı. Inter taraftarı Fabio Fognini, Emre Belözoğlu ile ilgili itirafta bulundu.

Ünlü tenisçi Fabio Fognini: ‘Emre Belözoğlu'nu unutamadım’
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ONUR DİNÇER - RÖPORTAJ

Fransız Chardy’ye yenilerek 3 numaralı seribaşı olduğu Antalya Open’a ikinci turda veda eden İtalyan tenisçi Fabio Fognini, buna karşın turnuvadan istediğini elde etmişe benziyor.
Mayıs’ta ayak bileklerinden ameliyat olan, ekimde koronaya yakalanıp atlatan ve son dönemde birçok zorlukla karşı karşıya kalan dünya 17 numarası, Türkiye’de katıldığı ATP 250 turnuvasının kendisini yeniden yukarı çekmek adına önemli bir işlevi olduğunu, Milliyet’in sorularına verdiği yanıtlarda açık etti.
Turnuvada en önemli şeyin mücadeleci oyunlar ortaya koymak olduğunun altını çizen Fognini “Yavaş yavaş forma giriyorum. Gideceğim yol uzun çünkü sezonun başındayız. Antalya’ya gidiyorum ve favorilerden biriyim diyerek gelmemiştim buraya. Beklentilerimi yüksek tutmadım. Kendimi hazır hale getirmeye çalıştım” diyerek bu hedefine ulaştığının altını çizdi.
Pandemi sürecinin sıkıntılarından dem vuran “Antalya’da buble’daydık. Sonuçta tüm dünya için yıkıcı bir salgın sürecinin içinde olduğumuzdan ve turnuvanın da buna adapte olması doğaldı ve her şey mükemmeldi” diyen 33 yaşındaki tenisçi “NBA’dekiler bence şanslıydı çünkü Orlando’daki Bubble’da birbirleriyle oynadılar. Ancak biz onlardan da şanslıyız, teniste iki kişi birbirine temas etmeden oynuyor” diyerek mesleğinin iyi tarafını görmeyi de ihmal etmiyor.

‘Ne Messi, ne Ronaldo Maradona bir taneydi’

“Arjantin’e Davis Cup’a gitmiştik. Maçımızın ardından Maradona soyunma odasına geldi. Benden raketimi istedi, verdim. Ben de kendisinden imza istedim. Bir İtalya formasının üzerini imzaladı. Eve döner dönmez babam bu formayı çerçeveletip duvara astı. Ne Messi ne de Cristiano Ronaldo, Maradona bir taneydi. O bir efsaneydi. Öldüğünü haber alınca çok çok üzüldüm.”

Tenisçiyle evli  olmanın avantajı

Fognini, tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Flavia Pennetta ile, çocuklarının da olduğu mutlu bir birliktelik yaşıyor. İki tenisçinin evliliğinin nasıl olduğunu sorduğumuz İtalyan raketin yanıtı “Son derece olumlu bir durum. Benim karşılaştığım her durumu bizzat yaşamış birisi olarak sizi daha iyi anlıyor. Bu konularda tavsiyede bulunarak yardım etmeye çalışıyor” oluyor.

Ünlü tenisçi Fabio Fognini: ‘Emre Belözoğlunu unutamadım’

‘Federer’i para verip izlerim’
“Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer gibi isimler tenisi bıraktıklarında onları özleyeceğiz. Tek bir isim söylemem gerekse ben favori tenisçim Roger Federer derdim. Hani bana desen ki hangi oyuncuyu para verip bilet satın alarak izlemeye gidersin; Federer derdim. Çünkü gerçekten çok klas bir raket.”

‘Emre’yi unutmadım’
Fabio Fognini spora futbol oynayarak başlamış, sonra teniste karar kılmış. Milano’nun dev ekibi Inter’in taraftarı olduğunu gururla dile getiriyor, “Emre Belözoğlu çok iyi futbolcuydu. Inter’de oynadığı dönem ben küçüktüm ama unutmadım, maçlarını izlerdim” diyerek kendisi için öne çıkan Türk futbolcunun ismini zikrediyor.

Fognini çevrimçi görüntülü sohbette, Onur Dinçer’in sorularını yanıtladı.

Ünlü tenisçi Fabio Fognini: ‘Emre Belözoğlunu unutamadım’

Anıl-Öz şampiyon
ITF turnuvası W15 Antalya’da milli tenisçiler İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyon oldu. Finalde İtalyan tandemi Federica Arcidiacono-Aurora Zantedeschi’yi 6-2, 3-6 ve 10-6’lık setlerle mağlup eden Öz-Anıl ikilisi zafere ulaştı.

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