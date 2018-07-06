Uruguay - Fransa: 0-2

Rsuya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa ile Uruguay karşı karşıya geldi. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanan maçı Fransa 2-0 kazandı. Müsabakada golleri 40. dakikada Raphael Varane ve 61. dakikada Antoine Griezmann'ın şutu Muslera'nın ellerinden kayarak ağlara gitti. İlk golün asistini yapan Griezmann maçı 1 gol, 1 asist ile tamamladı.



Fransa bu sonuçla yarı finale çıkan ilk ekip oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi Bezilya'yı eleyen Belçika oldu. DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ TIKLAYIN Stat: Nizhny Novgorod

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt, Nandez (Dk. 73 Urreta), Torreira, Bentacur (Dk. 59 Rodriguez), Vecino, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe (Dk. 88 Dembele), Griezmann (Dk. 90 3 Fekir), Tolisso (Dk. 80 N'Zonzi), Giroud

Goller: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hernandez, Dk. 69 Mbappe (Fransa), Dk. 38 Bentacur, Dk. 69 Rodriguez (Uruguay)

MAÇTAN DAKİKALAR

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu.



Karşılaşmanın 40. dakikasında Fransa öne geçti. Griezmann'ın kulladığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Varane kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1 44. dakikada Uruguay beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alanında Caceres'in kafa vuruşunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Godin'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.



Fransa, ilk yarıyı Uruguay karşısında 1-0 önde tamamladı.



61. dakikada Fransa farkı ikiye çıkardı. Tolisso'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Griezmann'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2 Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, 2006 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi.



Fransa, yarı finalde Brezilya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.