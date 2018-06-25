Uruguay - Rusya: 3-0

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın A Grubu mücadelesinde Rusya'yı 3-0 yenen Uruguay, lider olarak son 16 turuna çıktı.

10. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Suarez, Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi: 1-0

23. dakikada Laxalt, Torreia'nın kullandığı kornerde kafalardan sekerek ceza sahası dışına çıkan topu önünde buldu. Laxalt'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşla kaleye gönderdiği top, Cheryshev'e çarpıp yön değiştirdi ve kaleciyi yanıltarak ağlara gitti. Uruguay, Cheryshev'in kendi kalesine attığı bu golle durumu 2-0'a getirdi: 2-0

90. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Godin'in kafa vuruşunda kaleci Akinfeev gole izin vermedi. Dönen topu kale sahasında tamamlayan Cavani skoru 3-0 yaptı: 3-0

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan ve A Grubu'nda 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Rusya ise ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

Fernando Muslera 3 maçta da gol yemedi

Karşılaşmada görev yapan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, 100. kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi. Ayrıca dünya kupalarında 14. maçına çıkan Muslera, Ladislao Mazurkiewicz'i geride bırakarak turnuva tarihinde en çok forma giyen Uruguaylı futbolcu oldu. Öte yandan Fernando Muslera, grupta oynanan 3 maçta da gol yemedi.

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URUGUAY: 3 - RUSYA: 0

Stat: Samara (Rusya)

Hakemler: Malang Diedhiou, El Hadji Samba, Bamlak Tessema (Senegal)

Uruguay: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez

Teknik Direktör: Oscar Tabarez

Rusya: Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinskii (Dk. 46 Kuziaev), Zobnin, Miranchuk (Dk. 60 Smolov), Samedov, Cheryshev (Dk. 38 Fernandes), Dzyuba

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Goller: Dk. 10 Luis Suarez, Dk. 23 Denis Cheryshev (Kendi Kalesine), Dk. 90 Edinson Cavani (Uruguay)

Kırmızı Kart: Dk. 36 Igor Smolnikov (Rusya)

Sarı Kartlar: Dk. 59 Rodrigo Bentancur (Uruguay); Dk. 9 Yuri Gazinskii, Dk. 28 Igor Smolnikov (Rusya)