Uruguay - Suudi Arabistan: 1-0

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek puanını 6 yaptı, Suudi Arabistan ise 0 puanda kaldı.

Rostov Arena'da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği mücadelede Uruguay'a galibiyeti getiren tek gol 23. dakikada Luis Suarez'den geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada yer aldı.

Uruguay ile Rusya gruptan çıkmayı garantiledi

Bu sonucun ardından A Grubu'nda 6 puanlı lider Rusya ile Uruguay gruptan çıkmayı garantilediler.

0 puanda kalan Mısır ile Suudi Arabistan'ın ise 3. ve son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı kalmadı.

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URUGUAY: 1 - SUUDİ ARABİSTAN: 0

Stat: Rostov Arena (Rusya)

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez (Dk. 82 Nandez), Vecino (Dk. 59 Torreira), Bentancur, Rodriguez (Dk. 59 Laxalt), Suarez, Cavani

Teknik Direktör: Oscar Tabarez

Suudi Arabistan: Alowais, Alburayk, Osama, Ali, Yasser, Salman, Otayf, Taisser (Dk. 44 Hussain), Hatan (Dk. 75 Kanno), Salem, Fahad (Dk. 78 El-Sahlawi)

Teknik Direktör: Juan Antonio Pizzi

Gol: Dk. 23 Luis Suarez (Uruguay)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi.

Suarez, 100. kez formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nı 23. dakikada öne geçirdi. Suarez, köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Alowais'in boşa çıkmasıyla önünde kalan topu, altı pastan boş kaleye gönderdi: 1-0

Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Uruguay, puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükseldi.

1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvaya 2'de 2 yaparak başlayan Uruguay gibi 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıktı.

İki maçlarını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.