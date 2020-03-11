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11.03.2020 - 14:11 |

Usain Bolt kız babası oluyor

Usain Bolt eşinin hamile olduğunu duyurmasının ardından bu kez bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Onur Dinçer

100 ve 200 metrelerde dünya rekorlarını elinde bulunduran eski atlet Usain Bolt baba olmaya hazırlanıyor. Kız arkadaşı Kasi Bennett ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Bolt, eşinin hamile olduğunu duyurmasının ardından bu kez cinsiyetini ifşa etti.

Kız babası oluyorum’ diyerek bebeğin cinsiyetine yönelik bilgi veren eski Jamaikalı sprinter, uzun süreli bir birlikteliği olan Bennett ile Jamaika’nın başkenti Kingston’da arkadaşları ve yakın çevresine bir parti verdi.

Bebeğin cinsiyetini bu partide açıklayan ikili, arkadaşlarıyla birlikte mutlu bir görüntü sergiledi. Kasi’nin hamile olduğu ilk olarak ocak ayında duyurulmuştu.

Usain Bolt kız babası oluyor

Usain Bolt kız babası oluyor

 

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