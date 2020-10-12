12.10.2020 - 22:42 | | DHA
Uşakspor'da 3 pozitif vaka
MİSLİ.com 2inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı.
MİSLİ.com 2inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kırmızı-siyahlılarda test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcu ve 1 personel karantina altına alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin detaylı Covid tarama ve testleri sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve personelimiz izole edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.