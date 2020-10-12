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HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Uşakspor'da 3 pozitif vaka
12.10.2020 - 22:42 | | DHA

Uşakspor'da 3 pozitif vaka

MİSLİ.com 2inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı.

Uşakspor'da 3 pozitif vaka
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MİSLİ.com 2inci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Uşakspor, çarşamba günü oynanacağı Kahramanmaraşspor maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kırmızı-siyahlılarda test sonucu pozitif çıkan 2 futbolcu ve 1 personel karantina altına alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin detaylı Covid tarama ve testleri sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve personelimiz izole edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.

Uşaksporda 3 pozitif vaka

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