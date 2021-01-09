Üstündağ'dan A Milli Takım'a moral yemeği

Düzenlenen yemeğe; TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, Türkiye Voleybol Federasyonu Lig Kurulu Koordinatörü Selahattin Süleymanoğlu, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Müdürü Sezgin Eren ve TVF Medya ve İletişim Yönetmeni Murat Yücekök de katıldı. Yemekte, milli voleybolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

Gecenin sonunda A Milli Erkek Takımı oyuncuları ve teknik heyetine eleme karşılaşmalarında başarılar dileyen TVF Başkanı Üstündağ, “Öncelikle hepinize hoş geldin diyor, kampınızın en verimli şekilde geçmesini diliyorum. Voleybol camiası, pandemi döneminde de hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde bu ülkenin yüz akı olmayı başardı. Oyuncular, yöneticiler, antrenörler, hakemler, gözlemciler, sponsorlar herkesin emeğiyle Türkiye'nin bir numaralı federasyonu olduk. Bunu da tüm paydaşlarımızın emeğiyle başardık. Dört dörtlük bir camiayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın voleybolu imrenerek takip ettiğini ve ülkedeki diğer spor branşlarının da voleybol gibi olması gerektiğini belirtmesi bizleri gururlandırıyor. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Altın Ligi var. Federasyon olarak maddi manevi tüm gücümüzü; tesislerimiz, antrenörlerimiz ve tüm imkanlarımızı sizlerin başarılı olabilmesi için ortaya koyuyoruz. İyi bir jenerasyon yakaladık, genç ve dinamik bir takıma sahibiz. Sizler Türk voleybolunun ve Türk spor camiasının gururusunuz. Biz, bu gururu sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Umuyorum ki önce Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde ardından da Avrupa Şampiyonası ile Avrupa Altın Ligi'nde, bizlerin göğsünü kabartacak ve bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.