MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Üstündağ'dan A Milli Takım'a moral yemeği
09.01.2021 - 13:57 | | İSTANBUL (İHA) -

Üstündağ'dan A Milli Takım'a moral yemeği

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle yemekte bir araya geldi.

Üstündağ'dan A Milli Takım'a moral yemeği
ABONE OL

Düzenlenen yemeğe; TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, Türkiye Voleybol Federasyonu Lig Kurulu Koordinatörü Selahattin Süleymanoğlu, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Müdürü Sezgin Eren ve TVF Medya ve İletişim Yönetmeni Murat Yücekök de katıldı. Yemekte, milli voleybolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

Gecenin sonunda A Milli Erkek Takımı oyuncuları ve teknik heyetine eleme karşılaşmalarında başarılar dileyen TVF Başkanı Üstündağ, “Öncelikle hepinize hoş geldin diyor, kampınızın en verimli şekilde geçmesini diliyorum. Voleybol camiası, pandemi döneminde de hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde bu ülkenin yüz akı olmayı başardı. Oyuncular, yöneticiler, antrenörler, hakemler, gözlemciler, sponsorlar herkesin emeğiyle Türkiye'nin bir numaralı federasyonu olduk. Bunu da tüm paydaşlarımızın emeğiyle başardık. Dört dörtlük bir camiayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın voleybolu imrenerek takip ettiğini ve ülkedeki diğer spor branşlarının da voleybol gibi olması gerektiğini belirtmesi bizleri gururlandırıyor. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Altın Ligi var. Federasyon olarak maddi manevi tüm gücümüzü; tesislerimiz, antrenörlerimiz ve tüm imkanlarımızı sizlerin başarılı olabilmesi için ortaya koyuyoruz. İyi bir jenerasyon yakaladık, genç ve dinamik bir takıma sahibiz. Sizler Türk voleybolunun ve Türk spor camiasının gururusunuz. Biz, bu gururu sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Umuyorum ki önce Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde ardından da Avrupa Şampiyonası ile Avrupa Altın Ligi'nde, bizlerin göğsünü kabartacak ve bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Üstündağdan A Milli Takıma moral yemeği

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e yaptığı asist
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Üstündağ'dan moral yemeği
    Üstündağ'dan moral yemeği
  2. Fatih Terim'in cezası bitti! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Fatih Terim'in cezası bitti! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
  3. Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
    Akhisarspor'da 2 pozitif vaka
  4. Başakşehir, Ankaragücü maçına hazır
    Başakşehir, Ankaragücü maçına hazır
  5. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
    Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Altınordu kalesine taze kan

Altınordu kalesine taze kan

Gaziantep FK, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

Gaziantep FK, Günay Güvenç'in sözleşmesini yeniledi

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

CANLI | DG Sivasspor - Gaziantep FK

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet