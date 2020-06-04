Üyelik kriteri G.Saray aşkı!

Kulüpler içerisinde üyeliği en zor olan ve kontenjana tabi bulunan Galatasaray’da üye olabilmek ayrı bir prestij kaynağı... Özellikle Galatasaray Lisesi dışında kalanların üyelik için zorlandığı kulüp, 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alacak, burada en büyük kriter “Galatasaray aşkı” olacak.

Başvurularda bunu bir “etiket” olarak düşünenler elenecek. Yapılan değerlendirmelerde başvuruda bulunan kişinin maçlara ne sıklıkla gittiği, kombine kartının veya locasının bulunup bulunmadığı, Galatasaray Store’larda alışveriş yapıp yapmadığı gibi noktalar dikkate alınacak. Bu şekilde kulübe maddi destek sağlayan ve aidiyet duygusu yüksek olan kişilere öncelik verilecek.

Galatasaray’da 400 yeni üyenin yarısı Galatasaray Lisesi Mezunları (150 civarı) ile eski sporcular ve üye yakınlarına ayrılıyor.

Geri kalan 200 kişilik üyelik için yoğun bir talep bekleniyor. Gerek mülakatlarda gerek de başvuru esnasında belirlenen kriterler göz önüne alınacak, üye adayları için referans gösteren kişilerle temas kurulacak.

Bu testi geçenler kulübe üye yapılacak. Böylece kulübün üye profilinin aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

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