Uygun'un Sivasspor heyecanÄ±

SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 21 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, kariyerinde Ã¶nemli bir yeri olan kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mla yapacaklarÄ± maÃ§Ä±n kendisi adÄ±na heyecan verici olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼lent Uygun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2009'da Sivasspor'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ilk kez deplasman maÃ§Ä± iÃ§in kente gideceÄŸini belirtti.

Sivasspor'un ve Sivas'Ä±n kendisinde Ã¶zel bir yeri olduÄŸunu, hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli 7-8 yÄ±lÄ±nÄ±n bu kentte geÃ§tiÄŸini anlatan Uygun, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â "Kendi hayatÄ±ma ve Ã§ocuÄŸuma adayamadÄ±ÄŸÄ±m o gÃ¼nleri, Sivas halkÄ± iÃ§in adadÄ±k, baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸturduk. Hatta Anadolu'nun diriliÅŸ hikayesini Sivas'ta yazdÄ±k. O zaman seyircimiz vardÄ±. Åžimdiki gibi taraftarÄ±mÄ±z yoktu. Åžimdi taraftar topluluklarÄ± takÄ±mlarÄ±na inanÄ±lmaz destek oluyor. Benim adÄ±ma heyecan ve mutluluk verici olacak."

"KeÅŸke seyircili oynansaydÄ±"

Demir Grup Sivasspor deplasmanÄ±nda kazanma adÄ±na ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± ifade eden Uygun, "Futbolun bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zelliÄŸini sergilediÄŸimiz bir maÃ§ olacak. KeÅŸke seyircili oynansaydÄ± ama nasip bÃ¶yle. GideceÄŸiz ve futbol adÄ±na her ÅŸeyimizle oynayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Her maÃ§Ä± kazanmayÄ± hedefleyen bir futbol felsefesine sahip olduÄŸunu dile getiren Uygun, "Ekibimle antrenman metotlarÄ±nÄ± ona gÃ¶re belirler, rakibi iyi analiz edip, kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±karÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

"Biz de zorlu sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz"

Yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± devletin Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Uygun, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â "Tedbirlere uyalÄ±m ve bundan kÄ±sa sÃ¼rede kurtulalÄ±m. Bu bizim iÃ§in bir vatani gÃ¶revdir. AynÄ± askere giden kardeÅŸlerimiz, kahramanlarÄ±mÄ±z gibi. Sonucunda bu hastalÄ±ÄŸÄ± yenmek, herkesin Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yerine getirmesiyle olacaktÄ±r. Futbolcular olarak sÄ±rf insanlarÄ±mÄ±z mutlu olsun diye ÅŸu anda maÃ§larÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yoruz. Biz de zor sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Herkes gitmek ve oynamak istemiyor ama Ã¼lkemizdeki insanlarÄ±n evine kapandÄ±ÄŸÄ± bir ortamda biz onlarÄ± mutlu etmek iÃ§in belki de kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tehlikeye atÄ±yoruz."

Ã–te yandan Yukatel Denizlispor, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Haluk Ulusoy Tesisleri'nde BÃ¼lent Uygun yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Futbolcular Ä±sÄ±nma, koÅŸu ve koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±klarÄ± antrenmanda, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°dman, Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.

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