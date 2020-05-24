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24.05.2020 - 16:16 |

Uyuşturucu almak için madalyasını sattı

Sao Paulo’nun eski defans oyuncusu Flavio Donizete, uyuşturucu satın alabilmek için Kulüpler Dünya Kupası madalyasını sattı.

Uyuşturucu almak için madalyasını sattı
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Sao Pauo’da çok fazla forma şansı bulmamasına rağmen Brezilya ekibinin Liverpool’u mağlup edip Dünya Kulüpler Şampiyonu olduğu kadronun bir parçası olan Flavio Donizete, umut verici kariyerini kokain bağımlılığı sebebiyle noktalamak zorunda kaldı.

Globoesporte'ye açıklamalarda bulunan Flavio Donizete, "Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu madalyamı uyuşturucu almak için sattım. Yaklaşık 3 bin euro'ya sattım ve gelen paranın neredeyse hepsini kokaine harcadım. Kokaine başladıktan sonra her şeyi kaybettim. İlk başlarda ortalama bir kullanıcıydım ama kokain hayatımda daha önemli hale geldikçe sahip olduğum her şeyi yitirmeye başladım. Biriktirdiği tüm para uyuşturucuya gitmişti. Sabah, öğlen, akşam... Sürekli kokain kullanıyordum. Tüm bunlara rağmen yanımda olmaya devam eden eşim ve kızlarım dışındaki her şeyimi kaybettim. Hayatımdaki en büyük pişmanlığım kokaini denemek oldu." Şeklinde konuştu.

Uyuşturucu almak için madalyasını sattı

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