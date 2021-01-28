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28.01.2021 - 11:12 |

Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü

Süper Lig'in ilk yarısında uzatma dakikalarında en fazla skor üreten takımlar Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor oldu.

Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü
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 Süper Lig'in 21 haftalık bölümünde atılan 582 golün 44'ü, maç sonu uzatmalarında kaydedildi.

Oynadıkları karşılaşmalarda 90. dakikaların ardından beşer kez ağları havalandıran Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor, uzatmada en fazla skor üreten takımlar olarak öne çıktı.

Galatasaray ve Beşiktaş da uzatma dakikalarında kaydettikleri dörder golle dikkati çekti.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor, müsabakalarda 90. dakikalardan sonra gol atamadı.

En çok gol yiyenler

Süper Lig'de bu sezon uzatma bölümünde en fazla gol yiyen takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Gaziantep FK ve Demir Grup Sivasspor oldu.

Bu takımlar oynadıkları maçlarda 90. dakikalardan sonra dörder kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Karşılaşmaların uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor ise rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Beş futbolcu ikişer gol attı

Süper Lig'de maçların uzatma bölümlerinde 5 futbolcu ikişer kez ağları havalandırdı.

Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ile Kenan Özer, MKE Ankaragücü'nden Emre Güral ve Yukatel Denizlispor'dan Hugo Rodallega, karşılaşmaların uzatma dakikalarında ikişer gol kaydetti.

Uzatmada atılan goller

Süper Lig'de takımların uzatma bölümünde attığı ve yediği goller şöyle:

TakımlarAttığıYediği
Atakaş Hatayspor31
Aytemiz Alanyaspor10
Büyükşehir Belediye Erzurumspor21
Beşiktaş44
Çaykur Rizespor31
Demir Grup Sivasspor04
Fatih Karagümrük32
Fenerbahçe12
Fraport TAV Antalyaspor11
Galatasaray44
Gaziantep FK54
Gençlerbirligi11
Göztepe03
Hes Kablo Kayserispor03
İttifak Holding Konyaspor22
Kasımpaşa13
Medipol Başakşehir33
MKE Ankaragücü31
Trabzonspor12
Yeni Malatyaspor10
Yukatel Denizlispor52
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