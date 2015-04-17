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17.04.2015 - 23:10 | | GAZİANTEP (AA)

"Üzüleceğimiz bir sonuç değil"

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Üzüleceğimiz bir sonuç değil"
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Gaziantepspor - Torku Konyaspor: 1-1
Gaziantepspor - Torku Konyaspor: 1-1
Gaziantepspor - Torku Konyaspor: 1-1
Gaziantepspor - Torku Konyaspor: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta Gaziantepsporlu taraftarların az olduğuna dikkati çekerek, kentin sahip olduğu potansiyele göre her zaman dolu statta oynamayı arzuladıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde, maç sonrasındaki 3 sonuçtan ikisinin kendilerinin işe yarayacağını ifade ettiğini hatırlatan Kocaman, "Elbette ki galibiyet isterdik ama Gaziantep'ten bir puanla dönmek de güzel" dedi. Son 5 haftadır geriye düşmeden gol bulduklarını anımsatan Kocaman, şöyle konuştu:

"Genelde goller anlatılırken basit bir gol yenildiği ifade edilir ama bizim yediğimiz gol hakikaten başarı dolu bir goldü. Bu son 5 haftadır hiç geriye düşmemiştik. Bu yüzden Chico'nun golünden sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Daha fazla istekli görünüme sahip olan Gaziantepspor özellikle maçın başlarında iyi performans gösterdi ama bir süre sonra oyunun kontrolünü yakalamaya başladık. İlk yarı eşitliği yakalamaya çalıştık fakat olmadı. Ama ikinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Bu da bize beraberliği getirdi. Bugün buradan galibiyetle de ayrılabilirdik. Her şeye rağmen bir puan üzüleceğimiz bir sonuç değil."

Transfer iddialarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kocaman, "Şu an bir şey söylemek için erken. Belki Galatasaray maçından sonra daha net şeyler konuşabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

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