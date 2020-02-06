Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Üzülmez, Koşukavak'ı geçemedi
06.02.2020 - 11:29 | | BURSA (İHA)

Üzülmez, Koşukavak'ı geçemedi

Bursaspor'un başında 5 maça çıkan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, bu süreçte 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak; ilk 5 maçta 9 puan kazandıran yeşil-beyazlıların eski hocası Yalçın Koşukavak'la aynı performansı sergilemiş oldu.

Üzülmez, Koşukavak'ı geçemedi

Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İbrahim Üzülmez, yeşil-beyazlı takımla çıktığı 5 maçta 9 puan toplayarak, Koşukavak ile aynı performansı sergiledi.

Hatırlanacağı üzere lige genç oyuncularla başlayan Koşukavak, sezonun ilk yarısınınilk 5 haftasında3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmişti. Sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e, 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup olan Timsah, ardından sırasıyla Akhisarspor'u 2-1, Eskişehirspor'u 2-0, Osmanlıspor'u 3-1 devirmiş ve 5. haftada Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

21 Aralık'ta İbrahim Üzülmez ile yeni döneme başlayan yeşil-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Menemenspor'a 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Hatayspor ve Karagümrük'ü 2-1, Akhisarspor'u ise 1-0 devirmeyi başarmıştı. Ligin son maçında iç sahada Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen Bursaspor, böylece İbrahim Üzülmez döneminde de tıpkı Yalçın Koşukavak döneminde olduğu gibi ilk 5 maçta 9 puan toplamış oldu.

Üzülmez, Koşukavakı geçemedi

    Şili 1. Liginde yeni sezonda olaylı başladı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor'da hedef kötü gidişata son vermek

    Konyaspor'da hedef kötü gidişata son vermek

    Floyd Ayite'den taraftara çağrı

    Floyd Ayite'den taraftara çağrı

    Lige fırtına gibi başlayan Maxim'den iddialı sözler

    Lige fırtına gibi başlayan Maxim'den iddialı sözler

    Toronto Raptors tarih yazdı! Üst üste 12. galibiyet...

    Toronto Raptors tarih yazdı! Üst üste 12. galibiyet...

    Sıradaki Haber