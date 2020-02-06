Üzülmez, Koşukavak'ı geçemedi

Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İbrahim Üzülmez, yeşil-beyazlı takımla çıktığı 5 maçta 9 puan toplayarak, Koşukavak ile aynı performansı sergiledi.

Hatırlanacağı üzere lige genç oyuncularla başlayan Koşukavak, sezonun ilk yarısınınilk 5 haftasında3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmişti. Sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e, 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup olan Timsah, ardından sırasıyla Akhisarspor'u 2-1, Eskişehirspor'u 2-0, Osmanlıspor'u 3-1 devirmiş ve 5. haftada Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

21 Aralık'ta İbrahim Üzülmez ile yeni döneme başlayan yeşil-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Menemenspor'a 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Hatayspor ve Karagümrük'ü 2-1, Akhisarspor'u ise 1-0 devirmeyi başarmıştı. Ligin son maçında iç sahada Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen Bursaspor, böylece İbrahim Üzülmez döneminde de tıpkı Yalçın Koşukavak döneminde olduğu gibi ilk 5 maçta 9 puan toplamış oldu.